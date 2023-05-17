Як ВПО і постраждалим від війни безкоштовно вирішити свої юридичні питання?

Більше 13 мільйонів українців покинули свій дім через війну з 24 лютого 2022 року. З них понад 5 мільйонів – залишилися в Україні та вимушені жити в новому статусі ВПО – внутрішньо переміщених осіб.

Здебільшого переселенцям та постраждалим особам від війни доводиться розпочинати нове життя заново: шукати житло, лікарів, школи і садочки для дітей, та найголовніше – роботу.

Паралельно із цим у людей виникає багато юридичних питань та проблем, необхідність звертатися до державних установ, органів місцевого самоврядування тощо.

Вирішення юридичних питань потребує витрачання додаткових коштів, яких, звісно, немає. На жаль, тільки усні консультації у юристів та адвокатів, не кажучи про складання письмових документів, вимірюються в тисячах гривень.

У таких випадках більшість ВПО намагаються робити все самостійно. Звісно, що це не завжди ефективно та займає багато часу.

В Україні є багато правозахисних організацій, які надають безкоштовну юридичну допомогу ВПО та постраждалим особам від воєнних дій, таких як: Восток SOS, Донбас SOS, Право на захист, Данська рада з питань біженців, Норвезька рада у справах біженців, Харківська правозахисна група, Безоплатна правова допомога тощо.

Часто фахівці настільки завантажені роботою, тому потрапити на прийом до безкоштовного юриста чи адвоката можна лише за тиждень. А в деяких населених пунктах взагалі доступу до безкоштовної допомоги немає.

Громадська організація «Ти потрібен Україні» знайшла один із способів вирішення такої проблеми в рамках проєкту «Сильніші разом».

Юристи організації складають шаблони юридичних документів та розміщують їх безкоштовно на сайті

https://www.stronger2gether.org.ua/help

Серед Доступних безкоштовних шаблонів ВПО можуть знайти:

Запити на отримання публічної інформації в податкову та виконавчу служби;

Заяви до банківських установ щодо кредитних відносин;

Заяви про отримання втрачених/пошкоджених документів (їх дублікатів);

Заяви у сфері освіти;

Заяви до держпраці;

Заяви у сфері опіки та піклування;

Заяви до кіберполіції;

Заяви та позови до суду (народження дитини; укладення шлюбу; встановлення факту смерті; виплата аліментів дружині, що втратила працездатність; відновлення матеріалів втраченого судового провадження; поновлення строку на подання апеляційної скарги);

Скарги на дії посадових чи службових осіб;

інші документи.

Важливо, що усі документи створені у 2023 році відповідно до діючого законодавства України, а також юристи слідкують за актуальністю інформації в них.

Для їх використання треба лише:

обрати відповідний розділ на сайті,

обрати відповідний шаблон юридичного документа,

скачати документ у ворді,

вписати Ваші персональні дані,

вписати назву органу, куди Ви подаєте документ,

можливо дописати деякі обставини справи,

потім подати підготовлений документ у відповідну інстанцію.

Використовуючи наявні шаблони, ВПО та постраждалі особи від воєнних дій можуть зекономити час та кошти на юристів, а також енергію на пошуки в інтернеті шаблонів.

Частина шаблонів створені в рамках проєкту “Сильніші разом” ГО “Ти потрібен Україні” за фінансової підтримки Громадської організації «Інститут аналітики та адвокації» (ГО «ІАА») в рамках суб-гранту проєкту Re:Ukraine project за фінансової підтримки Європейського Союзу, що реалізується ГО «ІАА».