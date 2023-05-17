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Как ВПЛ и пострадавшим от войны бесплатно решить свои юридические вопросы?

Общество 19:00   17.05.2023
Оксана Якушко
Как ВПЛ и пострадавшим от войны бесплатно решить свои юридические вопросы?

Более 13 миллионов украинцев покинули свой дом из-за войны с 24 февраля 2022 года. Из них более 5 миллионов – остались в Украине и вынуждены жить в новом статусе ВПЛ – внутренне перемещенных лиц.

Переселенцам и пострадавшим от войны приходится начинать новую жизнь заново: искать жилье, врачей, школы и садики для детей, и самое главное – работу.

Параллельно с этим у людей возникает масса юридических вопросов и проблем, необходимость обращаться в государственные учреждения, органы местного самоуправления и т.д.

Решение юридических вопросов требует расходования дополнительных средств, которых, конечно, нет. К сожалению, только устные консультации у юристов и адвокатов, не говоря о составлении письменных документов, измеряются в тысячах гривен.

В таких случаях большинство ВПЛ пытаются делать все самостоятельно. Конечно, это не всегда эффективно и занимает много времени.

В Украине много правозащитных организаций, которые предоставляют бесплатную юридическую помощь ВПЛ и пострадавшим от военных действий, таких как: Восток SOS, Донбасс SOS, Право на защиту, Датский совет по беженцам, Норвежский совет по делам беженцев, Харьковская правозащитная группа, Бесплатная правовая помощь и т.д.

Часто специалисты настолько загружены работой, что попасть на прием к бесплатному юристу или адвокату можно только через неделю. А в некоторых населённых пунктах вообще доступа к бесплатной помощи нет.

Общественная организация «Ты нужен Украине»  нашла один из способов решения такой проблемы в рамках проекта «Сильнее вместе».

Юристы организации составляют шаблоны юридических документов и размещают их бесплатно на сайте https://www.stronger2gether.org.ua/help

Среди доступных бесплатных шаблонов ВПЛ можно найти:

• Запросы на получение публичной информации в налоговую и исполнительную службы;
• Заявления в банковские учреждениях по кредитным отношениям;
• Заявления о получении утраченных/поврежденных документов (их дубликатов);
• Заявления в сфере образования;
• Заявления в гоструд;
• Заявления в сфере опеки и попечительства;
• Заявления в киберполиции;
• Заявления и иски в суд (рождение ребенка; заключение брака; установление факта смерти; выплата алиментов утратившей трудоспособность жене; восстановление материалов утраченного судебного производства; восстановление срока на подачу апелляционной жалобы);
• Жалобы на действия должностных или должностных лиц;
другие документы.

Важно, что все документы — созданные в 2023 году в соответствии с действующим законодательством Украины, а также юристы следят за актуальностью информации в них.

Для их использования нужно только:
• выбрать подходящий раздел на сайте,
• выбрать подходящий шаблон юридического документа,
• скачать документ в ворде,
• вписать ваши персональные данные,
• вписать название органа, куда вы подаете документ,
• возможно дописать некоторые обстоятельства дела,
• затем подать подготовленный документ в соответствующую инстанцию.

Используя существующие шаблоны, ВПЛ и пострадавшие от военных действий могут сэкономить время и средства на юристов, а также энергию на поиски в интернете шаблонов.

Часть шаблонов созданы в рамках проекта «Сильнее вместе» ОО «Ты нужен Украине» при финансовой поддержке Общественной организации «Институт аналитики и адвокации» (ОО «ИАА») в рамках суб-гранта проекта Re:Ukraine project при финансовой поддержке Европейского Союза, что реализуется ОО «ИАА».

Читайте также: На Харьковщине поддержку ВПЛ включили в областную программу социальной защиты

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 мая 2023 в 19:00;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 13 миллионов украинцев покинули свой дом из-за войны с 24 февраля 2022 года. Из них более 5 миллионов – остались в Украине и вынуждены жить в новом статусе ВПЛ – внутренне перемещенных лиц.".