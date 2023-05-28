Ердоган перемагає на виборах президента Туреччини

Дані ЦВК повідомило інформагентство “Анадолу”. За результатами обробки 99,34% голосів лідирує чинний президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

Перевага президента над його опонентом Кемалем Киличдароглу мінімальна. За даними ІА “Анадолу”, після опрацювання 99,34% бюлетенів, Ердоган набрав 52,09% голосів, Киличдароглу – 47,91%. Хоча підрахунок голосів ще не завершено, сам чинний президент Туреччини вже святкує перемогу.

Відео переможно співаючого перед натовпом шанувальників з даху автобуса Ердогана, опубліковане в його твітері, розлетілося соцмережами.

За інформацією Турецьких ЗМІ, Киличдароглу переміг в окремих провінціях на заході, сході та півдні країни, а також в Анкарі. В інших регіонах перемога – за Ердоганом.