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Ердоган перемагає на виборах президента Туреччини

Політика 21:27   28.05.2023
Оксана Горун
Ердоган перемагає на виборах президента Туреччини

Дані ЦВК повідомило інформагентство “Анадолу”. За результатами обробки 99,34% голосів лідирує чинний президент країни Реджеп Тайїп Ердоган.

Перевага президента над його опонентом Кемалем Киличдароглу мінімальна. За даними ІА “Анадолу”, після опрацювання 99,34% бюлетенів, Ердоган набрав 52,09% голосів, Киличдароглу – 47,91%. Хоча підрахунок голосів ще не завершено, сам чинний президент Туреччини вже святкує перемогу.

Відео переможно співаючого перед натовпом шанувальників з даху автобуса Ердогана, опубліковане в його твітері, розлетілося соцмережами.

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За інформацією Турецьких ЗМІ, Киличдароглу переміг в окремих провінціях на заході, сході та півдні країни, а також в Анкарі. В інших регіонах перемога – за Ердоганом.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Світ; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Травня 2023 в 21:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дані ЦВК повідомило інформагентство “Анадолу”. За результатами обробки 99,34% голосів лідирує чинний президент країни Реджеп Тайїп Ердоган".