Эрдоган побеждает на выборах президента Турции

Данные ЦИК сообщило информагентство «Анадолу». По результатам обработки 99.34% голосов лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Перевес президента над его оппонентом Кемалем Кылычдароглу минимален. По данным ИА «Анадолу», после обработки 99.34% бюллетеней, Эрдоган набрал 52,09% голосов, Кылычдароглу — 47,91%. Хотя подсчет голосов еще не завершен, сам действующий президент Турции уже празднует победу.

Видео победно поющего перед толпой поклонников с крыши автобуса Эрдогана, опубликованное в его twitter, разлетелось по соцсетям.

По информации Турецких СМИ, Кылычдароглу победил в отдельных провинциях на западе, востоке и юге страны, а также в Анкаре. В остальных регионах победа — за Эрдоганом.