Эрдоган побеждает на выборах президента Турции
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Данные ЦИК сообщило информагентство «Анадолу». По результатам обработки 99.34% голосов лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Перевес президента над его оппонентом Кемалем Кылычдароглу минимален. По данным ИА «Анадолу», после обработки 99.34% бюллетеней, Эрдоган набрал 52,09% голосов, Кылычдароглу — 47,91%. Хотя подсчет голосов еще не завершен, сам действующий президент Турции уже празднует победу.
Видео победно поющего перед толпой поклонников с крыши автобуса Эрдогана, опубликованное в его twitter, разлетелось по соцсетям.
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По информации Турецких СМИ, Кылычдароглу победил в отдельных провинциях на западе, востоке и юге страны, а также в Анкаре. В остальных регионах победа — за Эрдоганом.
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 21:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные ЦИК сообщило информагентство «Анадолу». По результатам обработки 99,2% голосов лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган".