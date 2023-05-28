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Эрдоган побеждает на выборах президента Турции

Мир 21:27   28.05.2023
Оксана Горун
Эрдоган побеждает на выборах президента Турции Фото: скрин

Данные ЦИК сообщило информагентство «Анадолу». По результатам обработки  99.34% голосов лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Перевес президента над его оппонентом Кемалем Кылычдароглу минимален. По данным ИА «Анадолу», после обработки  99.34% бюллетеней, Эрдоган набрал 52,09% голосов, Кылычдароглу — 47,91%. Хотя подсчет голосов еще не завершен, сам действующий президент Турции уже празднует победу.

Видео победно поющего перед толпой поклонников с крыши автобуса Эрдогана, опубликованное в его twitter, разлетелось по соцсетям.

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По информации Турецких СМИ, Кылычдароглу победил в отдельных провинциях на западе, востоке и юге страны, а также в Анкаре. В остальных регионах победа — за Эрдоганом.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Мир, Политика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 мая 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные ЦИК сообщило информагентство «Анадолу». По результатам обработки 99,2% голосов лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган".