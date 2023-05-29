Чотири адмінпротоколи: п’яний водій на Харківщині не зміг утекти від копів

У Лозівському районі Харківської області правоохоронці виписали чотири адмінпротоколи водію, який сів за кермо напідпитку та намагався втекти від копів.

Близько 23-ї години 27 травня у місті Первомайський порушник не реагував на вимоги патрульних зупинитися і намагався втекти, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Коли авто врешті зупинили, водій з ознаками алкогольного сп’яніння відмовився надати свої документи для перевірки, а також не захотів проходити медичне обстеження. Чоловіка доправили до підрозділу поліції та встановили його особу. Порушником виявився 26-річний мешканець села Червоне Лозівського району“, – розповіли в поліції.

Водію виписали адмінпротоколи за ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 122-2, ч. 1 ст. 126 та ст. 185 КУпАП.

Вранці 28 травня в Управлінні патрульної поліції на Харківщині повідомляли, що за нічну зміну зловили на дорогах 13 п’яних водіїв.