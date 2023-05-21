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П’яний водій ВАЗу на Сумській у Харкові тицяв копам 10 тисяч гривень хабаря

Суспільство 18:12   21.05.2023
Олена Нагорна
П’яний водій ВАЗу на Сумській у Харкові тицяв копам 10 тисяч гривень хабаря

Водій ВАЗу вдень 21 травня проїхав перехрестя на “червоний”, після чого, грубо порушуючи правила дорожнього руху, попрямував до вулиці Сумської.

Порушника помітив патрульний, в якого сьогодні вихідний, та передав інформацію колегам, розповідають в Управлінні патрульної поліції у Харківській області.

За кілька хвилин екіпаж зупинив автомобіль на вулиці Сумській. Водій мав очевидні ознаки алкогольного сп’яніння, проте від огляду відмовився. Натомість запропонував правоохоронцям хабар у 10 тисяч гривень.

“Патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження. Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу”, – розповіли у поліції.

Копи склали адмінпротокол за ч.1 ст.130 (відмова від огляду на стан сп’яніння) КУпАП.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 18:12;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водій ВАЗу вдень 21 травня проїхав перехрестя на “червоний”, після чого, грубо порушуючи правила дорожнього руху, попрямував до вулиці Сумської.".