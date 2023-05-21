Пьяный водитель ВАЗа на Сумской предлагал копам 10 тысяч гривен взятки

Водитель ВАЗа днем 21 мая проехал перекресток на «красный», после чего, грубо нарушая ПДД, направился к улице Сумской.

Нарушителя заметил патрульный, у которого сегодня выходной, и передал информацию коллегам, рассказывают в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

Через несколько минут экипаж остановил автомобиль на улице Сумской. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения, однако от осмотра отказался. Вместо этого предложил правоохранителям взятку в 10 тысяч гривен.

«Патрульные неоднократно предупреждали гражданина об уголовной ответственности за предложение неправомерной выгоды. Однако водитель не реагировал на предупреждения. Для фиксации обстоятельств происшествия полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу», — рассказали в полиции.

Копы составили админпротокол по ч.1 ст.130 (отказ от освидетельствования на состояние опьянения) КУоАП.

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