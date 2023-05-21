Трех пьяных водителей поймали за сутки на дорогах Харьковщины

В течение суток в Харьковской области правоохранители получили и обработали 1163 сообщения о правонарушениях и событиях, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты задокументировали последствия обстрелов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов и открыли уголовные производства, пишет Тимошко.

Также за сутки правоохранители:

— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 12 человек;

— на блокпостах совместно с военнослужащими проверили более 3600 транспортных средств;

— разоблачили два факта незаконного оборота наркотиков;

— обнаружили трех водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.