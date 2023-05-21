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Трех пьяных водителей поймали за сутки на дорогах Харьковщины

Общество 12:00   21.05.2023
Елена Нагорная
Трех пьяных водителей поймали за сутки на дорогах Харьковщины

В течение суток в Харьковской области правоохранители получили и обработали 1163 сообщения о правонарушениях и событиях, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.

Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты задокументировали последствия обстрелов Харьковского, Купянского и Чугуевского районов и открыли уголовные производства, пишет Тимошко.

Также за сутки правоохранители:
— по подозрению в причастности к ДРГ и в проведении пропагандистской деятельности в территориальные подразделения доставили для проверки 12 человек;
— на блокпостах совместно с военнослужащими проверили более 3600 транспортных средств;
— разоблачили два факта незаконного оборота наркотиков;
— обнаружили трех водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 мая 2023 в 12:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток в Харьковской области правоохранители получили и обработали 1163 сообщения о правонарушениях и событиях, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко.".