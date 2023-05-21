Трьох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини

Протягом доби у Харківській області правоохоронці отримали та опрацювали 1163 повідомлення про правопорушення та події, розповідає начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів та відкрили кримінальні провадження, пише Тимошко.

Також за добу правоохоронці:

– за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 12 осіб;

– на блокпостах разом із військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів;

– викрили два факти незаконного обігу наркотиків;

– виявили трьох водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.