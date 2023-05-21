Трьох п’яних водіїв спіймали за добу на дорогах Харківщини
Протягом доби у Харківській області правоохоронці отримали та опрацювали 1163 повідомлення про правопорушення та події, розповідає начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.
Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти задокументували наслідки обстрілів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів та відкрили кримінальні провадження, пише Тимошко.
Також за добу правоохоронці:
– за підозрою у причетності до ДРГ та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доправили для перевірки 12 осіб;
– на блокпостах разом із військовослужбовцями перевірили понад 3600 транспортних засобів;
– викрили два факти незаконного обігу наркотиків;
– виявили трьох водіїв, які керували автомобілями у стані сп’яніння.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2023 в 12:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби у Харківській області правоохоронці отримали та опрацювали 1163 повідомлення про правопорушення та події, розповідає начальник ГУ Нацполіції у Харківській області Володимир Тимошко.".