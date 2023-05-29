Четыре админпротокола: пьяный водитель на Харьковщине не смог убежать от копов
В Лозовском районе Харьковской области правоохранители выписали четыре админпротокола водителю, который сел за руль пьяным и пытался скрыться от копов.
Около 23-х часов 27 мая в городе Первомайский нарушитель не реагировал на требования патрульных остановиться и пытался скрыться, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Когда авто наконец остановили, водитель с признаками алкогольного опьянения отказался показать свои документы, а также не захотел проходить медицинское обследование. Мужчину доставили в подразделение полиции и установили его личность. Нарушителем оказался 26-летний житель села Красное Лозовского района», — рассказали в полиции.
Водителю выписали админпротоколы по ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 122-2, ч. 1 ст. 126 и ст. 185 КУоАП.
Утром 28 мая в Управлении патрульной полиции в Харьковской области сообщали, что за ночную смену поймали на дорогах 13 пьяных водителей.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 21:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовском районе Харьковской области правоохранители выписали четыре админпротокола водителю, который сел за руль пьяным и пытался скрыться от копов.".