Майже дві сотні генераторів роздадуть жителям Харківщини: хто отримає
182 генератори передали Куп’янській громаді Харківської області, яка регулярно потерпає від ворожих обстрілів.
На Куп’янщині проблеми зі світлом – не рідкість. Тому отримані генератори невдовзі розподілять між мешканцями 12 населених пунктів громади. Потужність переданих пристроїв – від 5 до 10 кВт, пише пресслужба ХОВА.
Зазначається, що зібрати таку кількість генераторів вдалося за підтримки благодійної організації “Мальтійська служба допомоги у Львові”, добровільної гуманітарної операції “Слюсарі Франції для України” та волонтерів.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 22:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "182 генератори передали Куп’янській громаді Харківської області, яка регулярно потерпає від ворожих обстрілів. ".