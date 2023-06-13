Майже дві сотні генераторів роздадуть жителям Харківщини: хто отримає

182 генератори передали Куп’янській громаді Харківської області, яка регулярно потерпає від ворожих обстрілів.

На Куп’янщині проблеми зі світлом – не рідкість. Тому отримані генератори невдовзі розподілять між мешканцями 12 населених пунктів громади. Потужність переданих пристроїв – від 5 до 10 кВт, пише пресслужба ХОВА.

Зазначається, що зібрати таку кількість генераторів вдалося за підтримки благодійної організації “Мальтійська служба допомоги у Львові”, добровільної гуманітарної операції “Слюсарі Франції для України” та волонтерів.