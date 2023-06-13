Live
  • Вівторок 13.06.2023
    • Харків
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.36
    • 🔴

Майже дві сотні генераторів роздадуть жителям Харківщини: хто отримає

Суспільство 22:39   13.06.2023
Олена Нагорна
Майже дві сотні генераторів роздадуть жителям Харківщини: хто отримає

182 генератори передали Куп’янській громаді Харківської області, яка регулярно потерпає від ворожих обстрілів. 

На Куп’янщині проблеми зі світлом – не рідкість. Тому отримані генератори невдовзі розподілять між мешканцями 12 населених пунктів громади. Потужність переданих пристроїв – від 5 до 10 кВт, пише пресслужба ХОВА.

Зазначається, що зібрати таку кількість генераторів вдалося за підтримки благодійної організації “Мальтійська служба допомоги у Львові”, добровільної гуманітарної операції “Слюсарі Франції для України” та волонтерів.

Читайте також: Лозівська та Красноградська громади отримають потужні генератори — ХОВА

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Майже дві сотні генераторів роздадуть жителям Харківщини: хто отримає
Майже дві сотні генераторів роздадуть жителям Харківщини: хто отримає
13.06.2023
Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
13.06.2023
“Усі, хто хотів, давно це зробили”, – військком Харківщини про добровольців
“Усі, хто хотів, давно це зробили”, – військком Харківщини про добровольців
13.06.2023
Акулу-вбивцю, яка зжерла росіянина, виставлять в музеї в Хургаді (відео)
Акулу-вбивцю, яка зжерла росіянина, виставлять в музеї в Хургаді (відео)
13.06.2023
“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими
“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими
13.06.2023
Приватний сектор на Харківщині опинився під ударом РФ: сталася пожежа (фото)
Приватний сектор на Харківщині опинився під ударом РФ: сталася пожежа (фото)
13.06.2023

Новини за темою:

22:14
Напав на жінку біля тамбура її квартири: у Харкові спіймали ґвалтівника
21:45
“Усі, хто хотів, давно це зробили”, – військком Харківщини про добровольців
21:17
Обстріл села на Харківщині: бійці ДСНС врятували песика під час гасіння пожежі
20:53
6,5 тисяч жителів Харківщини претендують на допомогу на відновлення житла
20:04
Приватний сектор на Харківщині опинився під ударом РФ: сталася пожежа (фото)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Майже дві сотні генераторів роздадуть жителям Харківщини: хто отримає»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 22:39;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "182 генератори передали Куп’янській громаді Харківської області, яка регулярно потерпає від ворожих обстрілів. ".