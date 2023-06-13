Почти две сотни генераторов раздадут жителям Харьковщины: кто получит

182 генератора передали Купянской громаде Харьковской области, которая регулярно страдает от вражеских обстрелов.

На Купянщине проблемы со светом — не редкость. Поэтому полученные генераторы вскоре распределят между жителями 12 населенных пунктов громады. Мощность переданных устройств — от 5 до 10 кВт, пишет пресс-служба ХОВА.

Отмечается, что собрать такое количество генераторов удалось при поддержке благотворительной организации «Мальтийская служба помощи во Львове», добровольной гуманитарной операции «Слесари Франции для Украины» и волонтеров.