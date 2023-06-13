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Почти две сотни генераторов раздадут жителям Харьковщины: кто получит

Общество 22:39   13.06.2023
Елена Нагорная
Почти две сотни генераторов раздадут жителям Харьковщины: кто получит Фото: ХОВА

182 генератора передали Купянской громаде Харьковской области, которая регулярно страдает от вражеских обстрелов. 

На Купянщине проблемы со светом — не редкость. Поэтому полученные генераторы вскоре распределят между жителями 12 населенных пунктов громады. Мощность переданных устройств — от 5 до 10 кВт, пишет пресс-служба ХОВА.

Отмечается, что собрать такое количество генераторов удалось при поддержке благотворительной организации «Мальтийская служба помощи во Львове», добровольной гуманитарной операции «Слесари Франции для Украины» и волонтеров.

Читайте также: Лозовская и Красноградская громады получат мощные генераторы — ХОВА

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 22:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "182 генератора передали Купянской громаде Харьковской области, которая регулярно страдает от вражеских обстрелов. ".