Почти две сотни генераторов раздадут жителям Харьковщины: кто получит
Фото: ХОВА
182 генератора передали Купянской громаде Харьковской области, которая регулярно страдает от вражеских обстрелов.
На Купянщине проблемы со светом — не редкость. Поэтому полученные генераторы вскоре распределят между жителями 12 населенных пунктов громады. Мощность переданных устройств — от 5 до 10 кВт, пишет пресс-служба ХОВА.
Отмечается, что собрать такое количество генераторов удалось при поддержке благотворительной организации «Мальтийская служба помощи во Львове», добровольной гуманитарной операции «Слесари Франции для Украины» и волонтеров.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 22:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "182 генератора передали Купянской громаде Харьковской области, которая регулярно страдает от вражеских обстрелов. ".