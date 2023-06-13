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П’ятий день поспіль окупанти обстрілюють прикордонне село Івашки (фото)

Події 15:56   13.06.2023
Вікторія Яковенко
П’ятий день поспіль окупанти обстрілюють прикордонне село Івашки (фото) Фото: “Зоря”

13 червня армія РФ двічі з мінометів обстріляла село Івашки на Харківщині.

«П‘ятий день поспіль під постійним обстрілом село Івашки. Сьогодні було два мінометних  обстріли, о 10.00 та 13.30. Прямим влучанням знищено приватний будинок. Енергопостачання відсутнє у селі Перовське, станції Одноробівка та частини села Івашки. Жертв немає», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 15:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 червня армія РФ двічі з мінометів обстріляла село Івашки на Харківщині.".