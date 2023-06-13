П’ятий день поспіль окупанти обстрілюють прикордонне село Івашки (фото)
Фото: “Зоря”
13 червня армія РФ двічі з мінометів обстріляла село Івашки на Харківщині.
«П‘ятий день поспіль під постійним обстрілом село Івашки. Сьогодні було два мінометних обстріли, о 10.00 та 13.30. Прямим влучанням знищено приватний будинок. Енергопостачання відсутнє у селі Перовське, станції Одноробівка та частини села Івашки. Жертв немає», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 15:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 червня армія РФ двічі з мінометів обстріляла село Івашки на Харківщині.".