П’ятий день поспіль окупанти обстрілюють прикордонне село Івашки (фото)

13 червня армія РФ двічі з мінометів обстріляла село Івашки на Харківщині.

«П‘ятий день поспіль під постійним обстрілом село Івашки. Сьогодні було два мінометних обстріли, о 10.00 та 13.30. Прямим влучанням знищено приватний будинок. Енергопостачання відсутнє у селі Перовське, станції Одноробівка та частини села Івашки. Жертв немає», – повідомляє видання «Зоря» з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.