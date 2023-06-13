Пятый день подряд оккупанты обстреливают приграничное село Ивашки (фото)
Фото: «Заря»
13 июня армия РФ дважды из минометов обстреляла село Ивашки в Харьковской области.
«Пятый день подряд под постоянным обстрелом село Ивашки. Сегодня было два минометных обстрела, в 10.00 и 13.30. Прямым попаданием уничтожен частный дом. Энергоснабжение отсутствует в селе Перовское, станции Одноробовка и части села Ивашки. Жертв нет», — сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 15:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июня армия РФ дважды из минометов обстреляла село Ивашки в Харьковской области.".