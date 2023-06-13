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Пятый день подряд оккупанты обстреливают приграничное село Ивашки (фото)

Происшествия 15:56   13.06.2023
Виктория Яковенко
Пятый день подряд оккупанты обстреливают приграничное село Ивашки (фото) Фото: «Заря»

13 июня армия РФ дважды из минометов обстреляла село Ивашки в Харьковской области.

«Пятый день подряд под постоянным обстрелом село Ивашки. Сегодня было два минометных обстрела, в 10.00 и 13.30. Прямым попаданием уничтожен частный дом. Энергоснабжение отсутствует в селе Перовское, станции Одноробовка и части села Ивашки. Жертв нет», — сообщает местное издание «Заря» со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 15:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июня армия РФ дважды из минометов обстреляла село Ивашки в Харьковской области.".