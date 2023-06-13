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“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими

Політика 19:48   13.06.2023
Олена Нагорна
“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 13 червня зустрівся із військовими Харківської області.

Під час зустрічі обговорили підвищення обороноздатності області та визначили потреби підрозділів для ще більш ефективного виконання бойових завдань, зазначив начальник ХОВА у Telegram.

“Ворог продовжує підступно завдавати ударів по цивільному населенню, тому не втрачаємо пильності та підсилюємо оборонні заходи. Напрямок обороноздатності залишається найголовнішим!” – наголосив Синєгубов.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 19:48;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 13 червня зустрівся із військовими Харківської області.".