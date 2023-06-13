“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 13 червня зустрівся із військовими Харківської області.
Під час зустрічі обговорили підвищення обороноздатності області та визначили потреби підрозділів для ще більш ефективного виконання бойових завдань, зазначив начальник ХОВА у Telegram.
“Ворог продовжує підступно завдавати ударів по цивільному населенню, тому не втрачаємо пильності та підсилюємо оборонні заходи. Напрямок обороноздатності залишається найголовнішим!” – наголосив Синєгубов.
Читайте також: Синєгубов повідомив подробиці удару «Шахедами» по Харкову (фото)
Новини за темою:
Ви читали новину: «“Підсилюємо оборонні заходи”: Синєгубов зустрівся з військовими»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2023 в 19:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що 13 червня зустрівся із військовими Харківської області.".