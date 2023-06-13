«Усиливаем оборонительные мероприятия»: Синегубов встретился с военными

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 13 июня встретился с военными Харьковской области.

Во время встречи обсудили повышение обороноспособности области и определили потребности подразделений для более эффективного выполнения боевых задач, отметил начальник ХОВА в Telegram.

«Враг продолжает коварно наносить удары по гражданскому населению, поэтому не теряем бдительности и усиливаем оборонительные мероприятия. Направление обороноспособности остается самым главным!» — подчеркнул Синегубов.