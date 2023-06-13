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«Усиливаем оборонительные мероприятия»: Синегубов встретился с военными

Политика 19:48   13.06.2023
Елена Нагорная
«Усиливаем оборонительные мероприятия»: Синегубов встретился с военными Фото: Олег Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 13 июня встретился с военными Харьковской области.

Во время встречи обсудили повышение обороноспособности области и определили потребности подразделений для более эффективного выполнения боевых задач, отметил начальник ХОВА в Telegram.

«Враг продолжает коварно наносить удары по гражданскому населению, поэтому не теряем бдительности и усиливаем оборонительные мероприятия. Направление обороноспособности остается самым главным!» — подчеркнул Синегубов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 19:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что 13 июня встретился с военными Харьковской области.".