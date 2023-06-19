Балаклійська мерія попередила мешканців про ймовірні вибухи

Сьогодні з 11:10 до 11:30 сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети поблизу села Вербівка на Харківщині.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Буде гучно. Паралельно проводиться розмінування по всій території громади», – додали у Балаклійській МВА.