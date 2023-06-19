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Балаклійська мерія попередила мешканців про ймовірні вибухи

Суспільство 11:04   19.06.2023
Вікторія Яковенко
Балаклійська мерія попередила мешканців про ймовірні вибухи

Сьогодні з 11:10 до 11:30 сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети поблизу села Вербівка на Харківщині.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«Буде гучно. Паралельно проводиться розмінування по всій території громади», – додали у Балаклійській МВА.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 11:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні з 11:10 до 11:30 сапери знищуватимуть вибухонебезпечні предмети поблизу села Вербівка на Харківщині.".