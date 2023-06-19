Харківська 92 ОМБр показала знищення ворожого безпілотника (відео)

92 ОМБр успішно ліквідувала БПЛА супротивника. Відео опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.

“Рашистські “пташки” люблять політати у вільному українському небі, але наші зенітники завжди напоготові. От “вполювали” розвідувальний БПЛА противника”, – прокоментували відео воїни 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.