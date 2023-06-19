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Харківська 92 ОМБр показала знищення ворожого безпілотника (відео)

Події 10:14   19.06.2023
Оксана Горун
Харківська 92 ОМБр показала знищення ворожого безпілотника (відео)

92 ОМБр успішно ліквідувала БПЛА супротивника. Відео опублікували на сторінці бригади у фейсбуці.

“Рашистські “пташки” люблять політати у вільному українському небі, але наші зенітники завжди напоготові. От “вполювали” розвідувальний БПЛА противника”, – прокоментували відео воїни 92 ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 10:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "92 ОМБр успішно ліквідувала БПЛА супротивника. Відео опублікували на сторінці бригади у фейсбуці".