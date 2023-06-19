Харьковская 92 ОМБр показала уничтожение вражеского беспилотника (видео)

92 ОМБр успешно ликвидировала БПЛА противника. Видео опубликовали на странице бригады в facebook.

«Рашистские «птички» любят полетать в свободном украинском небе, но наши зенитчики всегда начеку. Вот «подстрелили» разведывательный БПЛА противника», — прокомментировали видео воины 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.