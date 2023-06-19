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Харьковская 92 ОМБр показала уничтожение вражеского беспилотника (видео)

Происшествия 10:14   19.06.2023
Оксана Горун
Харьковская 92 ОМБр показала уничтожение вражеского беспилотника (видео) Фото: скрин

92 ОМБр успешно ликвидировала БПЛА противника. Видео опубликовали на странице бригады в facebook.

«Рашистские «птички» любят полетать в свободном украинском небе, но наши зенитчики всегда начеку. Вот «подстрелили» разведывательный БПЛА противника», — прокомментировали видео воины 92 ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 10:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "92 ОМБр успешно ликвидировала БПЛА противника. Видео опубликовали на странице бригады в facebook".