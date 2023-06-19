Балаклейская мэрия предупредила жителей о возможных взрывах
Сегодня с 11:10 до 11:30 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка на Харьковщине.
Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.
«Будет громко. Параллельно проводится разминирование по всей территории громады», – добавили в Балаклейском ГВА.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 11:04;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня с 11:10 до 11:30 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка на Харьковщине.".