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Балаклейская мэрия предупредила жителей о возможных взрывах

Общество 11:04   19.06.2023
Виктория Яковенко
Балаклейская мэрия предупредила жителей о возможных взрывах

Сегодня с 11:10 до 11:30 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка на Харьковщине.

Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

«Будет громко. Параллельно проводится разминирование по всей территории громады», – добавили в Балаклейском ГВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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Будет громко: жителей Балаклейщины предупреждают о взрывах

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 11:04;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня с 11:10 до 11:30 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка на Харьковщине.".