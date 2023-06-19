Балаклейская мэрия предупредила жителей о возможных взрывах

Сегодня с 11:10 до 11:30 саперы будут уничтожать взрывоопасные предметы вблизи села Вербовка на Харьковщине.

Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

«Будет громко. Параллельно проводится разминирование по всей территории громады», – добавили в Балаклейском ГВА.