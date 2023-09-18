З 18 вересня в Чугуївській громаді вмикатимуть вуличне освітлення

В Чугуївській громаді на Харківщині на кілька годин планують вмикати вуличні ліхтарі.

Вмикати вуличне освітлення планують відсьогодні, 18 вересня, повідомляє Чугуївська міська територіальна громада.

«Попередньо планується, що ліхтарі будуть працювати з 19:30 до 21:00. Разом з цим є вірогідність того, що деякі ділянки вуличного освітлення не вдасться увімкнути з перших днів через їхнє пошкодження внаслідок обстрілів та через тривалу перерву в експлуатації. Такі ділянки будуть поступово ремонтуватися та вмикатися по мірі готовності», – розповів заступник начальника Чугуївської МВА Ігор Шепелєв.

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