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З 18 вересня в Чугуївській громаді вмикатимуть вуличне освітлення

Суспільство 13:22   18.09.2023
Вікторія Яковенко
З 18 вересня в Чугуївській громаді вмикатимуть вуличне освітлення

В Чугуївській громаді на Харківщині на кілька годин планують вмикати вуличні ліхтарі.

Вмикати вуличне освітлення планують відсьогодні, 18 вересня, повідомляє Чугуївська міська територіальна громада.

«Попередньо планується, що ліхтарі будуть працювати з 19:30 до 21:00. Разом з цим є вірогідність того, що деякі ділянки вуличного освітлення не вдасться увімкнути з перших днів через їхнє пошкодження внаслідок обстрілів та через тривалу перерву в експлуатації. Такі ділянки будуть поступово ремонтуватися та вмикатися по мірі готовності», – розповів заступник начальника Чугуївської МВА Ігор Шепелєв.

Читайте також: Вуличне освітлення і світлофори почали вмикати в місті під Харковом

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Чугуївській громаді на Харківщині на кілька годин планують вмикати вуличні ліхтарі.".