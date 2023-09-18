С 18 сентября в Чугуевской громаде будут включать уличное освещение
В Чугуевской громаде на Харьковщине на несколько часов планируют включать уличные фонари.
Включать уличное освещение планируют с сегодняшнего дня, 18 сентября, сообщает Чугуевская городская громада.
«Предварительно планируется, что фонари будут работать с 19:30 до 21:00. Вместе с тем есть вероятность того, что некоторые участки уличного освещения не удастся включить с первых дней из-за их повреждения в результате обстрелов и из-за длительного перерыва в эксплуатации. Такие участки будут постепенно ремонтироваться и включаться по мере готовности», – рассказал заместитель начальника Чугуевской ГВА Игорь Шепелев.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевской громаде на Харьковщине на несколько часов планируют включать уличные фонари.".