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С 18 сентября в Чугуевской громаде будут включать уличное освещение

Общество 13:22   18.09.2023
Виктория Яковенко
С 18 сентября в Чугуевской громаде будут включать уличное освещение

В Чугуевской громаде на Харьковщине на несколько часов планируют включать уличные фонари.

Включать уличное освещение планируют с сегодняшнего дня, 18 сентября, сообщает Чугуевская городская громада.

«Предварительно планируется, что фонари будут работать с 19:30 до 21:00. Вместе с тем есть вероятность того, что некоторые участки уличного освещения не удастся включить с первых дней из-за их повреждения в результате обстрелов и из-за длительного перерыва в эксплуатации. Такие участки будут постепенно ремонтироваться и включаться по мере готовности», – рассказал заместитель начальника Чугуевской ГВА Игорь Шепелев.

Читайте также: Уличное освещение и светофоры начали включать в городе под Харьковом

Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 13:22;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевской громаде на Харьковщине на несколько часов планируют включать уличные фонари.".