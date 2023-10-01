Після ударів С-300 на Харківщину залетів ворожий дрон, працює ППО – Мельник

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляє, що в небі зафіксований ворожий безпілотник і закликає залишатися в укриттях.

За даними Мельника, працює ППО. Він нагадує, що знімати роботу захисників неба заборонено.

Раніше Мельник інформував, що близько 1:00 росіяни завдали ударів по Харківщині з території Бєлгородської області, попередньо із ЗРК-300.

Нагадаємо, після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 01:01 харків’яни чули три вибухи. За інформацією мера Ігоря Терехова, вибухів у місті було чотири.