Після ударів С-300 на Харківщину залетів ворожий дрон, працює ППО – Мельник
Фото: кадр із відео
Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляє, що в небі зафіксований ворожий безпілотник і закликає залишатися в укриттях.
За даними Мельника, працює ППО. Він нагадує, що знімати роботу захисників неба заборонено.
Раніше Мельник інформував, що близько 1:00 росіяни завдали ударів по Харківщині з території Бєлгородської області, попередньо із ЗРК-300.
Нагадаємо, після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 01:01 харків’яни чули три вибухи. За інформацією мера Ігоря Терехова, вибухів у місті було чотири.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 01:35;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляє, що в небі зафіксований ворожий безпілотник і закликає залишатися в укриттях.".