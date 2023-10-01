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Після ударів С-300 на Харківщину залетів ворожий дрон, працює ППО – Мельник

Події 01:35   01.10.2023
Олена Нагорна
Після ударів С-300 на Харківщину залетів ворожий дрон, працює ППО – Мельник Фото: кадр із відео

Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляє, що в небі зафіксований ворожий безпілотник і закликає залишатися в укриттях.

За даними Мельника, працює ППО. Він нагадує, що знімати роботу захисників неба заборонено.

Раніше Мельник інформував, що близько 1:00 росіяни завдали ударів по Харківщині з території Бєлгородської області, попередньо із ЗРК-300.

Нагадаємо, після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 01:01 харків’яни чули три вибухи. За інформацією мера Ігоря Терехова, вибухів у місті було чотири.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 01:35;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник повідомляє, що в небі зафіксований ворожий безпілотник і закликає залишатися в укриттях.".