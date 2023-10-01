После ударов С-300 на Харьковщину залетел дрон, работает ПВО — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщает, что в небе зафиксирован вражеский беспилотник и призывает оставаться в укрытиях.

По данным Мельника, работает ПВО. Он напоминает, что снимать работу защитников неба запрещено.

Ранее Мельник информировал, что около 1:00 россияне нанесли удары по Харьковщине с территории Белгородской области, предварительно из ЗРК-300.

Напомним, после объявления в регионе воздушной тревоги в 01:01 харьковчане слышали три взрыва. По информации мэра Игоря Терехова, взрыва в городе было четыре.