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После ударов С-300 на Харьковщину залетел дрон, работает ПВО — Мельник

Происшествия 01:35   01.10.2023
Елена Нагорная
После ударов С-300 на Харьковщину залетел дрон, работает ПВО — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщает, что в небе зафиксирован вражеский беспилотник и призывает оставаться в укрытиях.

По данным Мельника, работает ПВО. Он напоминает, что снимать работу защитников неба запрещено.

Ранее Мельник информировал, что около 1:00 россияне нанесли удары по Харьковщине с территории Белгородской области, предварительно из ЗРК-300.

Напомним, после объявления в регионе воздушной тревоги в 01:01 харьковчане слышали три взрыва. По информации мэра Игоря Терехова, взрыва в городе было четыре.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 октября 2023 в 01:35;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник сообщает, что в небе зафиксирован вражеский беспилотник и призывает оставаться в укрытиях.".