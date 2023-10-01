В Харькове гремят взрывы: Терехов подтверждает, что город под ракетным ударом

По меньшей мере три взрыва прогремели в Харькове после объявления в регионе воздушной тревоги в 01:01.

То, что город находится под ракетным ударом подтверждает мэр Игорь Терехов. По его информации, было четыре взрыва.

Также о запусках вражеских ракет пишет начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

«Внимание! В Харькове раздаются взрывы. Пройдите в укрытия. О местах попаданий, пострадавших сообщайте на спецлинию 102. Не выкладывайте видео и фото в сети интернет», — призывают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.