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У Харкові лунають вибухи: Терехов підтверджує, що місто під ракетним ударом

Події 01:10   01.10.2023
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Терехов підтверджує, що місто під ракетним ударом

Щонайменше три вибухи пролунали у Харкові після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 01:01.

Те, що місто перебуває під ракетним ударом, підтверджує мер Ігор Терехов. За його інформацією, було чотири вибухи.

Також про запуски ворожих ракет пише начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Увага! В Харкові лунають вибухи. Пройдіть в укриття. Про місця влучань, постраждалих повідомляйте на спецлінію 102. Не викладайте відео та фото в мережі інтернет”, – закликають у ГУ Нацполіції в Харківській області.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2023 в 01:10;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Щонайменше три вибухи пролунали у Харкові після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 01:01.".