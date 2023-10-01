У Харкові лунають вибухи: Терехов підтверджує, що місто під ракетним ударом

Щонайменше три вибухи пролунали у Харкові після оголошення в регіоні повітряної тривоги о 01:01.

Те, що місто перебуває під ракетним ударом, підтверджує мер Ігор Терехов. За його інформацією, було чотири вибухи.

Також про запуски ворожих ракет пише начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Увага! В Харкові лунають вибухи. Пройдіть в укриття. Про місця влучань, постраждалих повідомляйте на спецлінію 102. Не викладайте відео та фото в мережі інтернет”, – закликають у ГУ Нацполіції в Харківській області.