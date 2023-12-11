Ділянку землі на Харківщині, яка належала громадянці РФ, повернули державі
Громадянка РФ успадкувала земельну ділянку площею майже 5,5 га сільськогосподарського призначення, розташовану на Близнюківщині Харківської області, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Однак, набувши права власності на землю, жінка не відчужувала земельну ділянку упродовж року. Українське законодавство передбачає, що такі земельні ділянки підлягають конфіскації.
У зв’язку з цим прокуратура звернулася до суду з позовом на користь держави про припинення права власності та конфіскацію ділянки. Близнюківський районний суд Харківської області позов задовольнив.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 17:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Громадянка РФ успадкувала земельну ділянку площею майже 5,5 га сільськогосподарського призначення, розташовану на Близнюківщині Харківської області, повідомила Харківська обласна прокуратура.".