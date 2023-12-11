Участок земли на Харьковщине, принадлежавший гражданке РФ, вернули государству

Гражданка РФ унаследовала земельный участок площадью почти 5,5 га сельскохозяйственного назначения, расположенный на Близнюковщине Харьковской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Однако, приобретя право собственности на землю, женщина не отчуждала земельный участок в течение года. Украинское законодательство предусматривает, что такие земельные участки подлежат конфискации.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства о прекращении права собственности и конфискации участка. Близнюковский районный суд Харьковской области иск удовлетворил.