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Участок земли на Харьковщине, принадлежавший гражданке РФ, вернули государству

Общество 17:33   11.12.2023
Оксана Якушко
Участок земли на Харьковщине, принадлежавший гражданке РФ, вернули государству

Гражданка РФ унаследовала земельный участок площадью почти 5,5 га сельскохозяйственного назначения, расположенный на Близнюковщине Харьковской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Однако, приобретя право собственности на землю, женщина не отчуждала земельный участок в течение года. Украинское законодательство предусматривает, что такие земельные участки подлежат конфискации.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском в интересах государства о прекращении права собственности и конфискации участка. Близнюковский районный суд Харьковской области иск удовлетворил.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 17:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Гражданка РФ унаследовала земельный участок площадью почти 5,5 га сельскохозяйственного назначения, расположенный на Близнюковщине Харьковской области, сообщила Харьковская областная прокуратура.".