Live
  • Вт 12.12.2023
    • Харків
  •   0°С
  • USD 36.74
  • EUR 39.6

Значні можливості виливаються в штурми – Машовець про сили РФ біля Куп’янська

Політика 23:19   11.12.2023
Олена Нагорна
Значні можливості виливаються в штурми – Машовець про сили РФ біля Куп’янська

Угруповання РФ, зосереджене в районі міста Куп’янськ Харківської області, має значні можливості, але поки що вони виливаються у штурмові дії на тактичному рівні, розповів у YouTube “5 каналу” військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. За його словами, там зосереджена значна кількість танкових та артилерійських підрозділів ворога.

Зокрема, сили та засоби 6-ї загальновійськової армії та 1-ї гвардійської танкової армії.

Там дуже багато зосереджено танкових частин і з’єднань противника. 47-ма танкова дивізія, 4-та. Там перебуває і 11-й армійський корпус, який має у своєму складі мотострілецьку дивізію. І 7-й окремий мотострілецький полк, залучений заради наступальних дій. Там низка частин і з’єднань противника діє досить потужних по своїх спроможностях. Плюс у нього там значний резерв, безпосередньо призначений для напрямку на Куп’янськ. Вони туди ще й підсилення певним чином перекидають“, – розповів Машовець.

Він нагадав, що ворог проводить штурмові дії силами однієї або кількох малих піхотних груп у складі восьми-десяти військових кожна, за значної підтримки артилерії.

Сил і засобів вистачає. Наскільки я розумію, вони прагнуть по трьох напрямках: північніше села Синьківка в напрямку на Петропавлівку, південно-західніше Першотравневого прорватися до дороги Куп’янськ-Сватове, аби перерізати логістику українських оборонців… Там цікава ситуація. Іноді й наші підрозділи, які обороняються, передові, вдало контратакують. У районі Орлянки, Кислівки трошки відсунули їх. Але найбільш активно 25-та мотострілецька бригада противника при підтримці 138-ї намагаються порватися вздовж дороги з півночі на південь“, – розповів експерт.

Нагадаємо, наприкінці листопада Машовець повідомляв, що загалом у складі угруповання під Куп’янськом (враховуючи резерви) – понад 67 тисяч окупантів. У них було 749 танків, 1037 броньованих машин, 681 артилерійська система калібром від 100 мм, 184 РСЗВ та до 18 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Читайте також: РФ перекидає штурмові підрозділи: ситуація під Куп’янськом – Сирський

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 11.12: Маск захищає затриманого в Харкові, фронт
Головні новини Харкова 11.12: Маск захищає затриманого в Харкові, фронт
11.12.2023, 23:31
Значні можливості виливаються в штурми – Машовець про сили РФ біля Куп’янська
Значні можливості виливаються в штурми – Машовець про сили РФ біля Куп’янська
11.12.2023, 23:19
“Вдало знайшов продавця”: мер Люботина під Харковом купив авто за 643 тис. грн
“Вдало знайшов продавця”: мер Люботина під Харковом купив авто за 643 тис. грн
11.12.2023, 21:31
“Ялинки, на жаль, дуже добре горять”: рятувальники спускалися в метро Харкова
“Ялинки, на жаль, дуже добре горять”: рятувальники спускалися в метро Харкова
11.12.2023, 22:13
Роботу в Нацполіції пропонують харків’янам: які є вакансії
Роботу в Нацполіції пропонують харків’янам: які є вакансії
11.12.2023, 20:12
Ожеледиця, туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня
Ожеледиця, туман і дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 12 грудня
11.12.2023, 19:46

Новини за темою:

11:58
РФ перекидає штурмові підрозділи: що відбувається під Куп’янськом – Сирський
18:54
Двоє загиблих і двоє поранених. Росіяни обстріляли Куп’янщину з РСЗВ
17:51
Дві жінки загинули, чоловіка поранено через обстріл Куп’янська – Синєгубов
13:49
Путін доручив захопити Куп’янськ до березня 2024 року і виборів у РФ – ISW
13:41
Понад 470 обстрілів і 17 авіаударів: ситуація під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ

Ви читали новину: «Значні можливості виливаються в штурми – Машовець про сили РФ біля Куп’янська»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 23:19;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угруповання РФ, зосереджене в районі міста Куп’янськ Харківської області, має значні можливості, але поки що вони виливаються у штурмові дії на тактичному рівні, розповів у YouTube “5 каналу” військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. За його словами, там зосереджена значна кількість танкових та артилерійських підрозділів ворога.".