Значні можливості виливаються в штурми – Машовець про сили РФ біля Куп’янська
Угруповання РФ, зосереджене в районі міста Куп’янськ Харківської області, має значні можливості, але поки що вони виливаються у штурмові дії на тактичному рівні, розповів у YouTube “5 каналу” військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. За його словами, там зосереджена значна кількість танкових та артилерійських підрозділів ворога.
Зокрема, сили та засоби 6-ї загальновійськової армії та 1-ї гвардійської танкової армії.
“Там дуже багато зосереджено танкових частин і з’єднань противника. 47-ма танкова дивізія, 4-та. Там перебуває і 11-й армійський корпус, який має у своєму складі мотострілецьку дивізію. І 7-й окремий мотострілецький полк, залучений заради наступальних дій. Там низка частин і з’єднань противника діє досить потужних по своїх спроможностях. Плюс у нього там значний резерв, безпосередньо призначений для напрямку на Куп’янськ. Вони туди ще й підсилення певним чином перекидають“, – розповів Машовець.
Він нагадав, що ворог проводить штурмові дії силами однієї або кількох малих піхотних груп у складі восьми-десяти військових кожна, за значної підтримки артилерії.
“Сил і засобів вистачає. Наскільки я розумію, вони прагнуть по трьох напрямках: північніше села Синьківка в напрямку на Петропавлівку, південно-західніше Першотравневого прорватися до дороги Куп’янськ-Сватове, аби перерізати логістику українських оборонців… Там цікава ситуація. Іноді й наші підрозділи, які обороняються, передові, вдало контратакують. У районі Орлянки, Кислівки трошки відсунули їх. Але найбільш активно 25-та мотострілецька бригада противника при підтримці 138-ї намагаються порватися вздовж дороги з півночі на південь“, – розповів експерт.
Нагадаємо, наприкінці листопада Машовець повідомляв, що загалом у складі угруповання під Куп’янськом (враховуючи резерви) – понад 67 тисяч окупантів. У них було 749 танків, 1037 броньованих машин, 681 артилерійська система калібром від 100 мм, 184 РСЗВ та до 18 пускових установок оперативно-тактичного ракетного комплексу.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2023 в 23:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угруповання РФ, зосереджене в районі міста Куп’янськ Харківської області, має значні можливості, але поки що вони виливаються у штурмові дії на тактичному рівні, розповів у YouTube “5 каналу” військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. За його словами, там зосереджена значна кількість танкових та артилерійських підрозділів ворога.".