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Значительные возможности выливаются в штурмы — Машовец о силах РФ у Купянска

Общество 23:19   11.12.2023
Елена Нагорная
Значительные возможности выливаются в штурмы — Машовец о силах РФ у Купянска

Группировка РФ, сосредоточенная под городом Купянск Харьковской области, имеет значительные возможности, но пока они выливаются в штурмовые действия на тактическом уровне, рассказал в YouTube «5 канала» военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его словам, там сосредоточено значительное количество танковых и артиллерийских подразделений врага.

В частности, силы и средства 6-й общевойсковой армии и 1-й гвардейской танковой армии.

«Там очень много сосредоточено танковых частей и соединений противника. 47-я танковая дивизия, 4-я. Там находится и 11-й армейский корпус, который имеет в своем составе мотострелковую дивизию. И 7-й отдельный мотострелковый полк, привлеченный ради наступательных действий. Там ряд частей и соединений противника действует достаточно мощных по своим возможностям. Плюс у него там значительный резерв, непосредственно предназначенный для направления на Купянск. Они туда еще и усиление определенным образом перебрасывают», — рассказал Машовец.

Он напомнил, что враг проводит штурмовые действия силами одной или нескольких малых пехотных групп в составе восьми-десяти военных каждая, при значительной поддержке артиллерии.

«Сил и средств хватает. Насколько я понимаю, они стремятся по трем направлениям: севернее села Синьковка в направлении на Петропавловку, юго-западнее Першотравневого прорваться к дороге Купянск-Сватово, чтобы перерезать логистику украинских защитников… Там интересная ситуация. Иногда и наши подразделения, которые обороняются, передовые, удачно контратакуют. В районе Орлянки, Кисловки немножко отодвинули их. Но наиболее активно 25-я мотострелковая бригада противника при поддержке 138-й пытаются порваться вдоль дороги с севера на юг», — рассказал эксперт.

Напомним, в конце ноября Машовец сообщал, что всего в составе группировки под Купянском (учитывая резервы) — более 67 тысяч оккупантов. У них было 749 танков, 1037 бронированных машин, 681 артиллерийская система калибром от 100 мм, 184 РСЗО и до 18 пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса.

Читайте также: РФ перебрасывает штурмовые подразделения: ситуация под Купянском – Сырский

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2023 в 23:19;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Группировка РФ, сосредоточенная под городом Купянск Харьковской области, имеет значительные возможности, но пока они выливаются в штурмовые действия на тактическом уровне, рассказал в YouTube «5 канала» военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. По его словам, там сосредоточено значительное количество танковых и артиллерийских подразделений врага.".