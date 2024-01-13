По прикордонню Харківщини годину били з артилерії: село знеструмлене (фото)

Село Івашки Золочівської громади Харківської області вдень 13 січня зазнало артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє Зоря-news з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.

За його даними, обстріл почався о 12:30 і тривав годину. Пошкоджені три двоповерхові багатоквартирні будинки та два приватні, знищені сарай та автівка.

Також відсутнє електропостачання. Жертв немає.



Фото: Зоря-news

Нагадаємо, п’ять приватних будинків було пошкоджено у селищі Золочів внаслідок артилерійського обстрілу о 2:30 13 січня.