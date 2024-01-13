По прикордонню Харківщини годину били з артилерії: село знеструмлене (фото)
Село Івашки Золочівської громади Харківської області вдень 13 січня зазнало артилерійського обстрілу.
Про це повідомляє Зоря-news з посиланням на начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка.
За його даними, обстріл почався о 12:30 і тривав годину. Пошкоджені три двоповерхові багатоквартирні будинки та два приватні, знищені сарай та автівка.
Також відсутнє електропостачання. Жертв немає.
Фото: Зоря-news
Нагадаємо, п’ять приватних будинків було пошкоджено у селищі Золочів внаслідок артилерійського обстрілу о 2:30 13 січня.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: золочів, ивашки, обстріли, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «По прикордонню Харківщини годину били з артилерії: село знеструмлене (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2024 в 16:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Село Івашки Золочівської громади Харківської області вдень 13 січня зазнало артилерійського обстрілу.".