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Приграничье Харьковщины час обстреливали из артиллерии: село обесточено (фото)

Происшествия 16:05   13.01.2024
Елена Нагорная
Приграничье Харьковщины час обстреливали из артиллерии: село обесточено (фото) Фото: Заря-news

Село Ивашки Золочевской громады Харьковской области днем 13 января подверглось артиллерийскому обстрелу.

Об этом сообщает Заря-news со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

По его данным, обстрел начался в 12:30 и продолжался в течение часа. В результате ударов повреждены три двухэтажных многоквартирных дома и два частных, уничтожены сарай и автомобиль.

Также отсутствует электроснабжение. Жертв нет.


Фото: Заря-news

Напомним, пять частных домов были повреждены в поселке Золочев в результате артиллерийского обстрела в 2:30 13 января.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2024 в 16:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Село Ивашки Золочевской громады Харьковской области днем 13 января подверглось артиллерийскому обстрелу.".