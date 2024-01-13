Приграничье Харьковщины час обстреливали из артиллерии: село обесточено (фото)

Село Ивашки Золочевской громады Харьковской области днем 13 января подверглось артиллерийскому обстрелу.

Об этом сообщает Заря-news со ссылкой на начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко.

По его данным, обстрел начался в 12:30 и продолжался в течение часа. В результате ударов повреждены три двухэтажных многоквартирных дома и два частных, уничтожены сарай и автомобиль.

Также отсутствует электроснабжение. Жертв нет.



Фото: Заря-news

Напомним, пять частных домов были повреждены в поселке Золочев в результате артиллерийского обстрела в 2:30 13 января.