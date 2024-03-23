Вночі росіяни «шахедами» вдарили по дитячому санаторію в Харкові – Болвінов
Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, куди влучили ворожі «шахеди» вночі 23 березня у Харкові.
«Перше влучання – в будівлю дитячого санаторію. Там зайнялася пожежа. Коли на місце приїхали працівники ДСНС та поліція, ворог вдарив вдруге. Влучив у землю біля санаторію. Наш криміналіст отримав контузію, ще двоє рятувальників – командир відділення та водій теж постраждали. 18-річний хлопець отримав осколкове поранення голови та контузію – вибуховою хвилею винесло шибки в його будинку неподалік місця влучання», – написав Болвінов.
Також пошкоджені два автомобілі ДСНС та один оперативний автомобіль. Третій БпЛА влучив біля житлового будинку. Там обійшлося без постраждалих, додав Болвінов.
Нагадаємо, близько 00:07 у Харкові пролунав перший вибух, о 00:27 – другий. Два вибухи, які чули харків’яни після опівночі, пролунали в Основ’янському районі міста, повідомив мер Ігор Терехов. У Харківській обласній прокуратурі повідомили про чотирьох постраждалих: двоє працівників ДСНС, один – Нацполіції, а також 18-річний хлопець.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Болвінов, поліція, пострадали, удар, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 10:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов повідомив, куди влучили ворожі «шахеди» вночі 23 березня у Харкові.".