У Харкові лунають вибухи: Мельник повідомляє, що місто атакують “шахеди”

Після опівночі 23 березня у Харкові було чутно вибух.

Як повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, місто – під ударом ворожих БпЛА.

“Не залишайте укриття до відбою сигналу про повітряну небезпеку!” – закликає Мельник.

О 00:23 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російський дрон знаходиться поблизу Харкова. За чотири хвилини у місті пролунав другий вибух.