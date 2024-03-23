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У Харкові лунають вибухи: Мельник повідомляє, що місто атакують “шахеди”

Події 00:27   23.03.2024
Олена Нагорна
У Харкові лунають вибухи: Мельник повідомляє, що місто атакують “шахеди”

Після опівночі 23 березня у Харкові було чутно вибух. 

Як повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, місто – під ударом ворожих БпЛА.

“Не залишайте укриття до відбою сигналу про повітряну небезпеку!” – закликає Мельник.

О 00:23 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російський дрон знаходиться поблизу Харкова. За чотири хвилини у місті пролунав другий вибух.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 00:27;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі 23 березня у Харкові було чутно вибух".