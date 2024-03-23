У Харкові лунають вибухи: Мельник повідомляє, що місто атакують “шахеди”
Після опівночі 23 березня у Харкові було чутно вибух.
Як повідомив начальник Харківського військового гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, місто – під ударом ворожих БпЛА.
“Не залишайте укриття до відбою сигналу про повітряну небезпеку!” – закликає Мельник.
О 00:23 командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російський дрон знаходиться поблизу Харкова. За чотири хвилини у місті пролунав другий вибух.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, вибух, дрони, Мельник, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 00:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після опівночі 23 березня у Харкові було чутно вибух".