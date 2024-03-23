В Харькове гремят взрывы: Мельник сообщает, что город атакуют Шахеды

После полуночи 23 марта в Харькове был слышен взрыв.

Как сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, город — под ударом вражеских БпЛА.

«Не покидайте укрытия до отбоя сигнала о воздушной опасности!» — призывает Мельник.

В 00:23 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российский дрон находится вблизи Харькова. Спустя четыре минуты в городе прогремел второй взрыв.