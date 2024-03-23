В Харькове гремят взрывы: Мельник сообщает, что город атакуют Шахеды
После полуночи 23 марта в Харькове был слышен взрыв.
Как сообщил начальник Харьковского военного гарнизона, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, город — под ударом вражеских БпЛА.
«Не покидайте укрытия до отбоя сигнала о воздушной опасности!» — призывает Мельник.
В 00:23 командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российский дрон находится вблизи Харькова. Спустя четыре минуты в городе прогремел второй взрыв.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, взрыв, дрони, дроны, Мельник, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 00:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После полуночи 23 марта в Харькове был слышен взрыв".