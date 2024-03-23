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Атака дронів: за даними Терехова, вибухи були в Основ’янському районі Харкова

Події 00:47   23.03.2024
Олена Нагорна
Атака дронів: за даними Терехова, вибухи були в Основ’янському районі Харкова

Два вибухи, які чули харків’яни після опівночі, пролунали в Основ’янському районі міста.

Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер підтверджує атаку ворожих безпілотників. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, перший вибух прогримів о 00:07, а другий – о 00:27.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 00:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два вибухи, які чули харків’яни після опівночі, пролунали в Основ’янському районі міста".