Атака дронів: за даними Терехова, вибухи були в Основ’янському районі Харкова
Два вибухи, які чули харків’яни після опівночі, пролунали в Основ’янському районі міста.
Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.
Мер підтверджує атаку ворожих безпілотників. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.
Нагадаємо, перший вибух прогримів о 00:07, а другий – о 00:27.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотники, БПЛА, вибухи, дрони, терехов, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2024 в 00:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два вибухи, які чули харків’яни після опівночі, пролунали в Основ’янському районі міста".