Атака дронів: за даними Терехова, вибухи були в Основ’янському районі Харкова

Два вибухи, які чули харків’яни після опівночі, пролунали в Основ’янському районі міста.

Про це повідомляє Харківський міський голова Ігор Терехов.

Мер підтверджує атаку ворожих безпілотників. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється.

Нагадаємо, перший вибух прогримів о 00:07, а другий – о 00:27.