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Атака дронов: по данным Терехова, взрывы были в Основянском районе Харькова

Происшествия 00:47   23.03.2024
Елена Нагорная
Атака дронов: по данным Терехова, взрывы были в Основянском районе Харькова

Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города.

Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Мэр подтверждает атаку вражеских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, первый взрыв прогремел в 00:07, а второй — в 00:27.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 00:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города.".