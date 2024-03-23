Атака дронов: по данным Терехова, взрывы были в Основянском районе Харькова
Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города.
Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Мэр подтверждает атаку вражеских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Напомним, первый взрыв прогремел в 00:07, а второй — в 00:27.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: беспилотники, БПЛА, взрывы, дрони, дроны, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 00:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города.".