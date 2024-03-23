Атака дронов: по данным Терехова, взрывы были в Основянском районе Харькова

Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города.

Об этом сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Мэр подтверждает атаку вражеских беспилотников. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, первый взрыв прогремел в 00:07, а второй — в 00:27.