Удар БпЛА по Харкову: вже відомо про чотирьох постраждалих, наслідки (фото)

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок удару вночі 23 березня ворожих БпЛА по Основ’янському району постраждали чотири людини.

«Частково зруйнована триповерхова комунальна установа. Сталась пожежа на площі 150 кв. м. Коли на місце прибули рятувальники та поліцейські, ворог завдав повторного удару. Поранено двох працівників ДСНС та одного Нацполіції. Ударною хвилею вибило шибки та вікна у сусідніх житлових будинках. Отримав поранення 18-річний хлопець», – повідомили у прокуратурі.

Всього правоохоронці вилучили уламки трьох БпЛА.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, близько 00:07 у Харкові пролунав перший вибух, о 00:27 – другий. Два вибухи, які чули харків’яни після опівночі, пролунали в Основ’янському районі міста, повідомив мер Ігор Терехов.