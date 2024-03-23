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Удар БпЛА по Харькову: уже известно о четырех пострадавших, последствия (фото)

Происшествия 09:49   23.03.2024
Виктория Яковенко
Удар БпЛА по Харькову: уже известно о четырех пострадавших, последствия (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате удара ночью 23 марта вражеских БпЛА по Основянскому району пострадали четыре человека.

«Частично разрушено трехэтажное коммунальное учреждение. Произошел пожар на площади 150 кв. м. Когда на место прибыли спасатели и полицейские, враг нанес повторный удар. Ранены двое работников ГСЧС и один Нацполиции. Ударной волной выбило стекла и окна в соседних жилых домах. Получил ранение 18-летний парень», – сообщили в прокуратуре.

Всего правоохранители изъяли обломки трех БпЛА.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, около 00:07 в Харькове раздался первый взрыв, в 00:27 – второй. Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, Харьков находился под ударом «шахедов».

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 09:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате удара ночью 23 марта вражеских БпЛА по Основянскому району пострадали четыре человека.".