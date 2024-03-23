Ночью россияне «Шахедами» ударили по детскому санаторию в Харькове – Болвинов
Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, куда попали вражеские «Шахеды» ночью 23 марта в Харькове.
«Первое попадание – в здание детского санатория. Там загорелся пожар. Когда на место приехали работники ГСЧС и полиция, враг ударил во второй раз. Попал в землю возле санатория. Наш криминалист получил контузию, еще двое спасателей – командир отделения и водитель тоже пострадали. 18-летний парень получил осколочное ранение головы и контузию — взрывной волной вынесло стекла в его доме недалеко от места попадания», — написал Болвинов.
Также повреждены два автомобиля ГСЧС и один оперативный автомобиль. Третий БпЛА попал возле жилого дома. Там обошлось без пострадавших, добавил Болвинов.
Напомним, около 00:07 в Харькове раздался первый взрыв, в 00:27 – второй. Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, Харьков находился под ударом «Шахедов». В Харьковской областной прокуратуре сообщили о четырех пострадавших: двое работников ГСЧС, один — Нацполиции, а также 18-летний парень.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Болвинов, полиция, пострадали, удар, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 10:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, куда попали вражеские «Шахеды» ночью 23 марта в Харькове.".