Ночью россияне «Шахедами» ударили по детскому санаторию в Харькове – Болвинов

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, куда попали вражеские «Шахеды» ночью 23 марта в Харькове.

«Первое попадание – в здание детского санатория. Там загорелся пожар. Когда на место приехали работники ГСЧС и полиция, враг ударил во второй раз. Попал в землю возле санатория. Наш криминалист получил контузию, еще двое спасателей – командир отделения и водитель тоже пострадали. 18-летний парень получил осколочное ранение головы и контузию — взрывной волной вынесло стекла в его доме недалеко от места попадания», — написал Болвинов.

Также повреждены два автомобиля ГСЧС и один оперативный автомобиль. Третий БпЛА попал возле жилого дома. Там обошлось без пострадавших, добавил Болвинов.

Напомним, около 00:07 в Харькове раздался первый взрыв, в 00:27 – второй. Два взрыва, которые слышали харьковчане после полуночи, прогремели в Основянском районе города, сообщил мэр Игорь Терехов. По его данным, Харьков находился под ударом «Шахедов». В Харьковской областной прокуратуре сообщили о четырех пострадавших: двое работников ГСЧС, один — Нацполиции, а также 18-летний парень.