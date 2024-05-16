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43 га лісів та полів підпалили росіяни на Харківщині за добу

Події 08:30   16.05.2024
Оксана Горун
43 га лісів та полів підпалили росіяни на Харківщині за добу

За добу окупанти своїми обстрілами викликали на Харківщині шість пожеж, чотири з них виникли в екосистемах.

“Протягом доби ворожі війська викликали шість пожеж в Ізюмському, Чугуївському, Харківському районах області та м. Харкові. Чотири з них виникли в екосистемах на загальній площі 43 га. їх оперативно ліквідовано силами ДСНС”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Там також зазначили, що вдень 15 травня рятувальники ДСНС проводили роботи у 20-поверхівці у центрі, яка постраждала від удару російської УМПБ Д-30 напередодні.

“Для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій було застосовано дві одиниці важкої інженерної техніки: автокран та колінчатий підіймач. Працювала верхолазна група та рятувальники аварійно-рятувальної частини. Роботи тривали два дні й станом на 17:00 були завершені”, – повідомили рятувальники.

Читайте також: Як у Харкові рятувальники розбирали наслідки удару росіян, показала ДСНС

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 08:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу окупанти своїми обстрілами викликали на Харківщині шість пожеж, чотири з них виникли в екосистемах".