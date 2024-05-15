Як у Харкові рятувальники розбирали наслідки удару росіян, показала ДСНС
У Харкові працювали важка інженерна техніка та група скелелазів, щоб ліквідувати наслідки ворожого бомбардування у 20-поверхівці у центрі міста, розповіли у ДСНС у Харківській області.
Для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій застосували 2 одиниці важкої інженерної техніки: автокран та колінчатий підіймач. Працювали верхолази та рятувальники аварійно-рятувальної частини.
Роботи проводили на ділянці з 8-го по 13-й поверхи, які саме й були пошкоджені вибухом. Також рятувальники спільно з комунальниками зачистили периметр навколо будинку від будівельного сміття.
Роботи тривали 2 дні і станом на 17:00 були завершені.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, многоэтажка, скалолаз, спасатели, Харків, центр;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 18:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові працювали важка інженерна техніка та група скелелазів, щоб ліквідувати наслідки ворожого бомбардування у 20-поверхівці у центрі міста, розповіли у ДСНС у Харківській області.".