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Як у Харкові рятувальники розбирали наслідки удару росіян, показала ДСНС

Суспільство 18:39   15.05.2024
Оксана Якушко
Як у Харкові рятувальники розбирали наслідки удару росіян, показала ДСНС

У Харкові працювали важка інженерна техніка та група скелелазів, щоб ліквідувати наслідки ворожого бомбардування у 20-поверхівці у центрі міста, розповіли у ДСНС у Харківській області.

Для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій застосували 2 одиниці важкої інженерної техніки: автокран та колінчатий підіймач. Працювали верхолази та рятувальники аварійно-рятувальної частини.

Роботи проводили на ділянці з 8-го по 13-й поверхи, які саме й були пошкоджені вибухом. Також рятувальники спільно з комунальниками зачистили периметр навколо будинку від будівельного сміття.

Роботи тривали 2 дні і станом на 17:00 були завершені.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Травня 2024 в 18:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові працювали важка інженерна техніка та група скелелазів, щоб ліквідувати наслідки ворожого бомбардування у 20-поверхівці у центрі міста, розповіли у ДСНС у Харківській області.".