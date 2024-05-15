Як у Харкові рятувальники розбирали наслідки удару росіян, показала ДСНС

У Харкові працювали важка інженерна техніка та група скелелазів, щоб ліквідувати наслідки ворожого бомбардування у 20-поверхівці у центрі міста, розповіли у ДСНС у Харківській області.

Для ліквідації завалів та аварійності понівечених конструкцій застосували 2 одиниці важкої інженерної техніки: автокран та колінчатий підіймач. Працювали верхолази та рятувальники аварійно-рятувальної частини.

Роботи проводили на ділянці з 8-го по 13-й поверхи, які саме й були пошкоджені вибухом. Також рятувальники спільно з комунальниками зачистили периметр навколо будинку від будівельного сміття.

Роботи тривали 2 дні і станом на 17:00 були завершені.