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Как в Харькове спасатели разбирали последствия удара россиян, показала ГСЧС

Общество 18:39   15.05.2024
Оксана Якушко
Как в Харькове спасатели разбирали последствия удара россиян, показала ГСЧС Фото: ГСЧС в Харьковской области

В Харькове работали тяжелая инженерная техника и группа скалолазов, чтобы ликвидировать последствия вражеской бомбардировки в 20-этажке в центре города, рассказали в ГСЧС в Харьковской области.

Для ликвидации завалов и аварийности изуродованных конструкций применили 2 единицы тяжелой инженерной техники: автокран и коленчатый подъемник. Работали верхолазы и спасатели аварийно-спасательной части.

Работы проводили на участке с 8-го по 13-й этажи, которые как раз и были повреждены взрывом. Также спасатели совместно с коммунальщиками зачистили периметр вокруг дома от мусора.

Работы длились 2 дня и по состоянию на 17:00 были завершены.

Фото: ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 18:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работали тяжелая инженерная техника и группа скалолазов, чтобы ликвидировать последствия вражеской бомбардировки в 20-этажке в центре города, рассказали в ГСЧС в Харьковской области.".