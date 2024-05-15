Как в Харькове спасатели разбирали последствия удара россиян, показала ГСЧС

В Харькове работали тяжелая инженерная техника и группа скалолазов, чтобы ликвидировать последствия вражеской бомбардировки в 20-этажке в центре города, рассказали в ГСЧС в Харьковской области.

Для ликвидации завалов и аварийности изуродованных конструкций применили 2 единицы тяжелой инженерной техники: автокран и коленчатый подъемник. Работали верхолазы и спасатели аварийно-спасательной части.

Работы проводили на участке с 8-го по 13-й этажи, которые как раз и были повреждены взрывом. Также спасатели совместно с коммунальщиками зачистили периметр вокруг дома от мусора.

Работы длились 2 дня и по состоянию на 17:00 были завершены.