Как в Харькове спасатели разбирали последствия удара россиян, показала ГСЧС
Фото: ГСЧС в Харьковской области
В Харькове работали тяжелая инженерная техника и группа скалолазов, чтобы ликвидировать последствия вражеской бомбардировки в 20-этажке в центре города, рассказали в ГСЧС в Харьковской области.
Для ликвидации завалов и аварийности изуродованных конструкций применили 2 единицы тяжелой инженерной техники: автокран и коленчатый подъемник. Работали верхолазы и спасатели аварийно-спасательной части.
Работы проводили на участке с 8-го по 13-й этажи, которые как раз и были повреждены взрывом. Также спасатели совместно с коммунальщиками зачистили периметр вокруг дома от мусора.
Работы длились 2 дня и по состоянию на 17:00 были завершены.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, многоэтажка, скалолаз, спасатели, Харьков, центр;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2024 в 18:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове работали тяжелая инженерная техника и группа скалолазов, чтобы ликвидировать последствия вражеской бомбардировки в 20-этажке в центре города, рассказали в ГСЧС в Харьковской области.".