43 га лесов и полей подожгли россияне на Харьковщине за сутки

За сутки оккупанты своими обстрелами вызвали на Харьковщине шесть пожаров, четыре из них возникли в экосистемах.

«В течение суток вражеские войска вызвали шесть пожаров в Изюмском, Чугуевском, Харьковском районах области и г. Харькове. Четыре из них возникли в экосистемах на общей площади 43 га. Еще два пожара случились в частных хозяйственных постройках на площади 50 кв. м. Все они оперативно ликвидированы силами ГСЧС», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Там также отметили, что днем 15 мая спасатели ГСЧС проводили работы в 20-этажке в центре, которая пострадала от удара российской УМПБ Д-30 накануне.

«Для ликвидации завалов и аварийности изуродованных конструкций было применено две единицы тяжелой инженерной техники: автокран и коленчатый подъемник. Работала верхолазная группа и спасатели аварийно-спасательной части. Работы длились два дня и по состоянию на 17:00 были завершены», — сообщили спасатели.