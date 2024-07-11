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Тисячі ухилянтів на Харківщині – в розшуку: дані Міноборони

Суспільство 08:23   11.07.2024
Оксана Горун
Тисячі ухилянтів на Харківщині – в розшуку: дані Міноборони Фото: ДПСУ

На Харківщині ТЦК у 2023-2024 роках подали 2554 повідомлення про розшук військовозобов’язаних, у 2022-му – ще 2370. Про це свідчать дані Міністерства оборони, які опублікувало видання NV.

Редакція NV зазначила, що дані про ухилянтів у розпорядження журналістів передав юрист Роман Лихачов. Загалом із наявної статистики випливає, що з лютого 2022 року ТЦК склали понад 180 тис. адмінпротоколів на порушників військового обліку та подали понад 400 тис. повідомлень про розшук ухилянтів. У лідерах боротьби з тими, хто не бажає захищати Україну, – Львівська область. Там склали найбільше протоколів у 2023-2024 роках (20,5 тис.), а у 2022-му найбільше подали заяв про кримінальні правопорушення на військовозобов’язаних (15,8 тис. з 21,3 тис. по всій країні), у 2023-2024 таких заяв на Львівщині подали майже 8,6 тис. – і це також рекорд по країні.

У Харківській області, звідки у 2022 році активно виїжджали люди, за перший рік повномасштабного вторгнення склали 3538 протоколів про адмінвідповідальність на військовозобов’язаних. А у 2023-2024 роках – ще 4055 протоколів. Заяв про кримінальні правопорушення суттєво менше, ніж на Львівщині: 283 у 2022 році та 527 за 2023-2024 роки.

розшук ухилістів - дані NV розшук ухилістів - дані NV 2

Читайте також: Рекордну кількість ухилянтів упіймали прикордонники: були мешканці Харківщини

У розшук 2022 року ТЦК Харківщини подали 2370 ухилянтів, а 2023-2024 – ще 2554.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 08:23;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині ТЦК у 2023-2024 роках подали 2554 повідомлення про розшук військовозобов’язаних, у 2022-му – ще 2370. Про це свідчать дані Міністерства оборони, які опублікувало видання NV".