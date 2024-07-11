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Тысячи уклонистов на Харьковщине — в розыске: данные Минобороны

Общество 08:23   11.07.2024
Оксана Горун
Тысячи уклонистов на Харьковщине — в розыске: данные Минобороны Фото: ГПСУ

На Харьковщине ТЦК в 2023-2024 годах подали 2554 сообщения о розыске военнообязанных, в 2022-м — еще 2370. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны, которые опубликовало издание NV.

Редакция NV отметила, что данные об уклонистах в распоряжение журналистов передал юрист Роман Лихачов. В целом из имеющейся статистики следует, что с февраля 2022 года ТЦК составили более 180 тыс. админпротоколов на нарушителей военного учета и подали более 400 тыс. сообщений о розыске уклонистов. В лидерах борьбы с нежелающими защищать Украину — Львовская область. Там составили больше всех протоколов в 2023-2024 годах (20,5 тыс.), а в 2022-м больше всего подали заявлений об уголовных правонарушениях на военнообязанных (15,8 тыс. из 21,3 тыс. по всей стране), в 2023-2024-м таких заявлений на Львовщине подали почти 8,6 тыс.  — и это также рекорд по стране.

В Харьковской области, откуда в 2022-м году активно выезжали люди, за первый год полномасштабного вторжения составили 3538 протоколов об админответственности на военнообязанных. А в 2023-2024 годах — еще 4055 протоколов. Заявлений об уголовных правонарушениях существенно меньше, чем на Львовщине: 283 в 2022 году и 527 за 2023-2024 годы.

розыск уклонистов - данные NV
Документ: NV
розыск уклонистов - данные NV 2
Документ: NV

Читайте также: Рекордное количество уклонистов поймали пограничники: были жители Харьковщины

В розыск в 2022 году ТЦК Харьковщины подали 2370 уклонистов, а в 2023-2024 — еще 2554.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 11 июля 2024 в 08:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине ТЦК в 2023-2024 годах подали 2554 сообщения о розыске военнообязанных, в 2022-м — еще 2370. Об этом свидетельствуют данные Министерства обороны, которые опубликовало издание NV".