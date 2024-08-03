Можливий дощ та гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 4 серпня
Фото: Василь Голосний
Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз на неділю.
За даними метеорологів, 4 серпня в Харкові буде мінлива хмарність, очікується невеликий дощ уночі. Температура повітря: вночі 18 – 20º тепла, вдень 26 – 28º.
В області дощ можливий і вночі, і вдень. Також місцями буде гроза та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря: вночі 17 – 22º, вдень 24 – 29º.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 20:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз на неділю".