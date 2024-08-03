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Можливий дощ та гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 4 серпня

Погода 20:20   03.08.2024
Оксана Горун
Можливий дощ та гроза: прогноз погоди в Харкові та області на 4 серпня Фото: Василь Голосний

Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз на неділю.

За даними метеорологів, 4 серпня в Харкові буде мінлива хмарність, очікується невеликий дощ уночі. Температура повітря: вночі 18 – 20º тепла, вдень 26 – 28º.

В області дощ можливий і вночі, і вдень. Також місцями буде гроза та пориви вітру до 20 метрів на секунду. Температура повітря: вночі 17 – 22º, вдень 24 – 29º.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 20:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології повідомив прогноз на неділю".