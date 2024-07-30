Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області

Очікується, що серпень у Харківській області буде теплішим за норму на 2 градуси, а опадів випаде стільки, скільки й має бути.

Прогноз на останній місяць літа зробив Регіональний центр із гідрометеорології.

Так, у серпні цьогоріч середньомісячна температура повітря може становити 22,8 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 20,8 градуса. Зазначається, що в окремі роки наприкінці місяця фіксували заморозки до 1°.

Норма опадів у цей період становить 40 мм. Очікується, що упродовж серпня саме стільки дощів і проллється. В середньому, в серпні 8-10 днів проходять із дощем, а 5-7 – з грозами.