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Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області

Погода 15:35   30.07.2024
Вікторія Яковенко
Температура вище норми: синоптики дали прогноз на серпень у Харкові й області Фото: Василь Голосний

Очікується, що серпень у Харківській області буде теплішим за норму на 2 градуси, а опадів випаде стільки, скільки й має бути.

Прогноз на останній місяць літа зробив Регіональний центр із гідрометеорології.

Так, у серпні цьогоріч середньомісячна температура повітря може становити 22,8 градуса тепла, при цьому кліматична норма – 20,8 градуса. Зазначається, що в окремі роки наприкінці місяця фіксували заморозки до 1°.

Норма опадів у цей період становить 40 мм. Очікується, що упродовж серпня саме стільки дощів і проллється. В середньому, в серпні 8-10 днів проходять із дощем, а 5-7 – з грозами.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2024 в 15:35;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Очікується, що серпень у Харківській області буде теплішим за норму на 2 градуси, а опадів випаде стільки, скільки й має бути.".