Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Ожидается, что август в Харьковской области будет теплее нормы на 2 градуса, а осадков выпадет столько, сколько и должно быть.
Прогноз на последний месяц лета сделал Региональный центр по гидрометеорологии.
Так, в августе среднемесячная температура воздуха может составить 22,8 градуса тепла, при этом климатическая норма – 20,8 градуса. Отмечается, что в отдельные годы в конце месяца фиксировались заморозки до 1°.
Норма осадков в этот период составляет 40 мм. Ожидается, что за август именно столько дождей и прольется. В среднем в августе 8-10 дней проходят с дождем, а 5-7 – с грозами.
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- • Дата публикации материала: 30 июля 2024 в 15:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидается, что август в Харьковской области будет теплее нормы на 2 градуса, а осадков выпадет столько, сколько и должно быть.".