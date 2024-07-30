Температура выше нормы: синоптики дали прогноз на август в Харькове и области

Ожидается, что август в Харьковской области будет теплее нормы на 2 градуса, а осадков выпадет столько, сколько и должно быть.

Прогноз на последний месяц лета сделал Региональный центр по гидрометеорологии.

Так, в августе среднемесячная температура воздуха может составить 22,8 градуса тепла, при этом климатическая норма – 20,8 градуса. Отмечается, что в отдельные годы в конце месяца фиксировались заморозки до 1°.

Норма осадков в этот период составляет 40 мм. Ожидается, что за август именно столько дождей и прольется. В среднем в августе 8-10 дней проходят с дождем, а 5-7 – с грозами.