Может быть дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 4 августа

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз на воскресенье.

По данным метеорологов, 4 августа в Харькове будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь ночью. Температура воздуха: ночью 18 – 20º тепла, днем ​​26 – 28º.

В области дождь возможен и ночью, и днем. Также местами будет гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха: ночью 17 – 22º, днем ​​24 – 29º.