Может быть дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 4 августа
Фото: Василий Голосный
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз на воскресенье.
По данным метеорологов, 4 августа в Харькове будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь ночью. Температура воздуха: ночью 18 – 20º тепла, днем 26 – 28º.
В области дождь возможен и ночью, и днем. Также местами будет гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха: ночью 17 – 22º, днем 24 – 29º.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 20:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз на воскресенье".