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Может быть дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 4 августа

Погода 20:20   03.08.2024
Оксана Горун
Может быть дождь и гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 4 августа Фото: Василий Голосный

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз на воскресенье.

По данным метеорологов, 4 августа в Харькове будет переменная облачность, ожидается небольшой дождь ночью. Температура воздуха: ночью 18 – 20º тепла, днем ​​26 – 28º.

В области дождь возможен и ночью, и днем. Также местами будет гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха: ночью 17 – 22º, днем ​​24 – 29º.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 20:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз на воскресенье".